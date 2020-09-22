Против гендиректора петербургской строительной компании возбудили 24 уголовных дела

Руководитель петербургской строительной компании "Рубеж" стал фигурантом 24 уголовных дел, проинформировали в пресс-службе судебных приставов города.

Бизнесмен систематически обманывал дольщиков: его обязывали выплатить неустойки, однако он проигнорировал данное предписание. Из-за неисполнения решения суда в его отношении и возбудили свыше двух десятков уголовных дел.

"В ходе дознания установлено, что генеральный директор компании-должника, достоверно зная о последствиях неисполнения судебного решения в виде уголовной ответственности, длительное время не исполняла судебные акты", - пояснили в УФССП.

Возбуждение уголовных дел санкционировала прокуратура Московского района.