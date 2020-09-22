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Муниципал

22 сентября, 23:03

Олег Нилов выступил в суде по делу о задержании замглавы МО "Автово"

фото ЗакС политика Олег Нилов выступил в суде по делу о задержании замглавы МО "Автово"

Приморский районный суд Петербурга 22 сентября возобновил заседание по административному производству в отношении заместителя главы МО "Автово", члена "Справедливой России" Ильи Шмакова, которого год назад задержали в здании ИКМО "Озеро Долгое". 

Шмаков и кандидаты в депутаты местного совета, напомним, по договоренности с полицией в ночь на 13 сентября наблюдали за комнатой, в которой хранилась избирательная документация. Они подозревали, что итоги выборов были сфальсифицированы в результате "пересчета" голосов и документы захотят подменить или исправить "задним числом". Полицейские посреди ночи явились в помещение ИКМО вместе с председателем муниципального избиркома Галиной Светловой и велели дежурившим выйти на улицу. Шмакова, начавшего задавать вопросы, вынесли за руки и за ноги и доставили 86 отдел полиции, где в отношении него составили протокол по статье 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию полицейского).

Еще в декабре судья Юрий Комаров предложил прекратить административное производство за истечением срока давности. Однако замглавы МО "Автово" попросил продолжить процесс, заявив, что хочет добиться правды.

В ходе очередного заседания свои показания дал депутат Госдумы от "Справедливой России" Олег Нилов. Он присутствовал в ИКМО "Озеро Долгое" вечером 12 сентября и договаривался с полицейскими о совместном дежурстве в помещении комиссии. Суду Нилов рассказал о своих переговорах с различными руководителями МВД, прибывшими в помещение ИКМО, в том числе заместителем начальника УМВД по Приморскому району Натальей Макаровой. Депутат подтвердил, что была договоренность оставить в помещении по одному представителю от политических партий, двух полицейских и корреспондента ЗАКС.Ру. По словам Нилова, помещение при нем опечатали снаружи. О том, что дверь вскрыли, Шмакова задержали, а всех остальных вывели на улицу, депутат узнал через 25 минут после того как уехал домой. Справедливоросс направился в отдел полиции, куда доставили замглавы МО "Автово". Он вспомнил, что Шмаков сообщил, что во время задержания ему повредили палец.

Кроме того, свои показания суду дал заместитель начальника 86 отделения полиции Владимир Пимоненков, один из двух полицейских, вместе с кандидатами оставшихся на ночь в помещении ИКМО. Он подтвердил ранее озвученную хронологию событий и сказал, что перед задержанием Шмакова в ИКМО явились не районные полицейские, а сотрудника полка патрульно-постовой службы полиции из Главка. По его мнению, полк ППСП прислали в "Озеро Долгое" "на случай массовых беспорядков". Допрашиваемый заявил, что не интересовался, почему его руководство сначало договорилось с Ниловым о совместном дежурстве, а потом отказалось от этой идеи. Пимоненков также заявил суду, что Шмаков во время задержания сопротивлялся.

О том, что уже после задержания замглавы МО "Автово" в здание администрации "Озеро Долгое", которое находится в том же доме, что и местный избирком, Пимоненков подвез на полицейском автомобиле председателя ИКМО Светлову, свидетель суду ничего не сказал. В администрации ночью проходила встреча с участием руководства муниципалитета и председателя ТИК № 9 Вячеслава Субботина. 

Судебное саседание отложили до 14 октября. Все еще ожидается допрос замначальника УМВД по Приморскому району Макаровой и командовавшего задержанием заместителя начальника 4 отдела Управления охраны общественного порядка Вячеслава Ялового. Вызвать в суд их не удается с января.

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