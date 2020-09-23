"Сварил на кухне "Новичок": Навальный ответил на мнение, что он сам принял яд

Политик Алексей Навальный в своем Instagram прокомментировал сведения французского издания Le Monde о том, что президент России Владимир Путин заявил, что Навальный сам мог принять яд из группы "Новичок".

"Хорошая версия. Считаю, что заслуживает самого пристального изучения. Сварил на кухне "Новичок". Тихо отхлебнул из фляжки в самолете. Впал в кому. До этого договорился с женой, друзьями и коллегами, что, если Минздрав будет настаивать, чтоб меня увезли лечить в Германию, они ни в коем случае не позволяли это сделать. Помереть в омской больнице и оказаться в омском морге, где установили бы причину смерти "пожил достаточно", - вот конечная цель моего хитрого плана", - написал Навальный.

Но, добавил политик, президент его "переиграл".

"Его просто так не проведёшь. В итоге я, как дурак, пролежал в коме 18 дней, но своего не добился. Провокация не удалась!" - заключил Навальный.

Накануне Le Monde со ссылкой на источники писал, что Путин в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном якобы предположил, что Навальный сам мог принять токсин и назвал политика "простым баламутом в интернете".

7 сентября Навальный начал приходить в себя после комы, в которую впал 20 августа: ему стало плохо при перелете из Томска в Москву. Несколько дней Навальный находился в больнице Омска, затем его транспортировали в Германию. 14 сентября стало известно, что Навальный уже отключен от аппарата ИВЛ и может понемногу самостоятельно вставать с кровати.

Кабмин Германии заявил, что специалисты трех независимых лабораторий подтвердили наличие следов токсина группы ядов "Новичок" в организме Навального. При этом российская сторона утверждает, что в анализах политика следов яда найдено не было.