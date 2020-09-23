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10:34

Единороссы попросили Беглова приостановить строительство элитного жилья на набережной Карповки

фото ЗакС политика Единороссы попросили Беглова приостановить строительство элитного жилья на набережной Карповки

Депутаты из фракции "Единая Россия" обратились к губернатору Петербурга Александру Беглову по поводу элитного жилого комплекса Meltzer Hall, который компания "Петроцентр" планирует построить на набережной реки Карповки в Петроградском районе. Соответствующий запрос Заксобрание утвердило на заседании 23 сентября.

Единороссы пишут Беглову, что разрешение на строительство, лучше временно приостановить и провести служебную проверку. Депутаты утверждают, что выданное в 2013 году разрешение могло быть продлено в 2017 и 2019 годах незаконно, так как в это время изменились требования градостроительных регламентов и региональных нормативов градостроительного проектирования.

"На территории предполагаемой застройки расположен ряд объектов культурного наследия, представляющих особую культурную ценность", - говорится в запросе.

К числу этих объектов относятся постройка мебельно-столярной фабрики Мельтцера, дом Корлякова, здание кинематографа "Гранд-Палас". 

Также депутаты опасаются, что строительство комплекса может привести к обрушению дома № 53/22, литера А по Каменноостровскому проспекту и дома № 25, литера А по набережной реки Карповки.

Помимо прочего, авторы запроса обвиняют ЖК Meltzer Hall в неэстетичности. В документе на имя губернатора они называют эскизы объекта "ужасными и безвкусными", о жилом комплексе говорят как о "чудовищной доминанте" и пишут, что местные жители прозвали его "гробом" и "крематорием".  

- Это символ разрушения исторического центра, - заявил с трибуны спикер ЗакСа Вячеслав Макаров.

Представляя запрос, он несколько раз возмущенно повторил, что на месте бывших производственных предприятий строят только жилье. Спикеру хотелось бы видеть там школы, поликлиники и спортивные объекты. По словам Макарова, он уже проговорил вопрос строительства Meltzer Hall с губернатором.

"Петроцентр" длительное время контролировал шведский холдинг Bonava, однако летом 2020 года он продал доли в фирме ООО "Альфа Фаберже". Получив разрешение на строительство объекта в 2013 году, "Петроцентр" несколько раз его продлевал, однако на конец сентября жилой комплекс находится на стадии подготовительных работ.

Учредитель и генеральный директор компании "Альфа Фаберже" – Виталий Бахарев. До 2018 года он состоял в партии "Справедливая Россия". Некоторое время Бахарев руководил отделением эсеров в Петроградском районе и дважды выдвигался в муниципальные депутаты: в 2014 году – в МО "Чкаловское", а в 2015 году – в МО "Солнечное".

Сергей Еремеев


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