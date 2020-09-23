"Жемчужного прапорщика" Бойко будут судить за удар в лицо полицейскому

Красногвардейский суд Петербурга отправил под домашний арест Вадима Бойко, известного как "жемчужный прапорщик", сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Бойко обвиняют в нарушении ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). В постановлении следователя указано, что Бойко 18 сентября в помещении дежурной часть 13-го отдела полиции в Красногвардейском районе ударил в лицо оперативного дежурного, "от чего последний испытал физическую боль". Под домашним арестом Бойко пробудет до 17 ноября.

Вадима Бойко прозвали "жемчужным прапорщиком" после митинга в Петербурге летом 2010 года. В сети появился ролик, на котором Бойко с браслетом из жемчуга на руке обзывает участников акции "хорьками", таскает девушку за волосы и бьет одного из протестующих дубинкой.

Тогда за "превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия и специальных средств" Бойко получил 3,5 года условно с лишением права на работу в правоохранительных органов.

После этого в 2013 году его задержали по обвинению в хулиганстве после инцидента в "Чебуречной". Не обнаружив после праздника своих наручных часов, Бойко вернулся в заведение с ружьем, выстрелил в водух и потребовал вернуть пропажу, направив оружие на персонал кафе. По этому делу экс-полицейский получил еще три года условно.