Петербургские школьники с хроническими заболеваниями получат компенсации за горячее питание

Дети, имеющие хронические заболевания и нуждающиеся в специальной диете, смогут получать вместо бесплатного горячего питания в школе денежные компенсации. На денежную альтернативу они смогут претендавать в случае, если они посещают занятия в школе, а не находятся на домашнем обучении.

Соответствующий законопроект петербургский парламент принял в первом чтении 23 сентября. Инициативу внесла парламентская комиссия по социальной политике. Член комиссии, депутат от "Яблока" Борис Вишневский заявил на заседании ЗакСа, что первым с подобным предложением обратился правозащитник Никита Сорокин.

Председательница комиссии, депутат "Единой России" Елена Киселева отметила, что принятие закона не потребует дополнительных средств из бюджета, так как деньги и так заложены на покупку еды. Денежные выплаты будут составлять 100% от суммы питания.

Лидер фракции КПРФ Ольга Ходунова посетовала на то, что город не может организовать диетическое питание для нуждающихся детей. Она отметила, что в СССР такая практика была. Киселева на это заявила, что в советское время не было сегодняшних способов диагностики и многие хронические заболевания еще не были выявлены.

Сергей Еремеев

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