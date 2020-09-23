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11:20

ЗакС Петербурга не захотел переносить свои обеденные перерывы из-за затянувшихся обсуждений

фото ЗакС политика ЗакС Петербурга не захотел переносить свои обеденные перерывы из-за затянувшихся обсуждений

Депутатам Законодательного собрания Петербурга предложили принять проект постановления, согласно которому парламент не должен прерывать обсуждение вопросов, если наступил полуденный перерыв. Соответствующие поправки в регламент внесла фракция "Справедливая Россия".

Справедливороссы предложили не ограничивать время обсуждения вопросов, поставленных на фиксированное время. К таким вопросам часто относятся доклады представителей органов исполнительной власти, которым многие оппозиционные депутаты не успевают задать вопросы, так как наступает время обеденного перерыва.

Лидер парламентских справедливороссов Алексей Ковалев отметил, что не удается договориться даже о том, чтобы к чиновникам обращались по одному представителю от фракции. Беспартийный депутат Михаил Амосов напомнил, что, когда Владимир Путин во времена правления Анатолия Собчака приходил в Заксобрание как представитель петербургской мэрии, он никогда не прибегал к уловкам, чтобы сократить время общения с депутатами. 

Фракция "Единая Россия" отказалась голосовать по этому вопросу. Голосов остальных депутатов для принятия поправки не хватило.

Единоросс Денис Четырбок предварительно предложил Ковалеву признаться, что он "менее расторопен", чем депутаты "Единой России". Эсер в ответ на это поделился своими подозрениями о том, что представители партии власти пользуются преференциями во время записи в список задающих вопросы. Вице-губернаторов, покидающих Мариинский дворец, не услышав все вопросы депутатов, он назвал "трусливыми субъектами".

Сергей Еремеев


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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