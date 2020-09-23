Комитет Госдумы отклонил идею разрешить регионам продавать алкоголь с 21 года

Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству рекмоендовал отклонить в первом чтении законопроект о наделении регионов правом повышать минимальный возраст продажи алкоголя до 21 года, передает ТАСС.

Законопроект внес депутат от Чечни Шамсаил Саралиев, затем к нему присоединилась большая группа парламентариев в качестве соавторов. Инициаторы предлагали позволить регионам самим увеличивать минимально допустимый возраст для продажи алкоголя до 21 года. По их мнению, это позволит оградить общество от ранней алкоголизации молодого поколения. В пояснительной записке депутаты приводили данные проекта "Трезвая Россия", согласно которым подобную инициативу поддерживают 55 регионов.

Кроме комитета Госдумы, не поддержало законопроект и правительство. По мнению кабмина, подобные ограничения на уровне регионов не дадут желаемые результаты, потому что тогда граждане просто будут выезжать в соседние регионы за спиртным. Правительство считает, что дифференцированный поход к установлению возраста, с которого разрешается продажа алкоголя, "нельзя считать обоснованным".

Поднять возраст продажи спиртного до 21 года в России пытаются уже давно. Летом 2019 года такой проект уже вносили в Госдуму, в мае 2020-го Совфед https://www.zaks.ru/new/archive/view/200754заявлял о намерении рекомендовать правительству подобный шаг.