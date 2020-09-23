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11:35

День работника скорой помощи решили включить в список праздников Петербурга

фото ЗакС политика День работника скорой помощи решили включить в список праздников Петербурга

Законодательное собрание 23 сентября приняло в первом чтении поправку в закон Петербурга о праздниках и памятных датах, согласно которой 28 апреля в городе будут отмечать День работника скорой медицинской помощи. Инициативу внесла фракция "Единая Россия".

Новый праздник предложил отмечать президент Владимир Путин во время телеобращения к россиянам 28 апреля 2020 года. В тот же день правительство России своим постановлением утвердило праздничную дату.

Беспартийный депутат Максим Резник заявил, что праздник – не самое большое ожидание для работников скорой помощи. Он предложил добиться вызова в ЗакС вице-губернатора Олега Эргашева, ответственного за медицину. Добиться прихода Эргашева в ЗакС оппозиционные депутаты пытаются с середины апреля.

Его поддержал представитель "Справедливой России" Алексей Ковалев. По его словам, вопрос о празднике нельзя рассматривать в отрыве от проблем, связанных с коронавирусом, в том числе невыплаченных денежных компенсаций родственникам погибших медработников. На бюрократию чиновников сетовал и Борис Вишневский из "Яблока":

- Огромные усилия прилагаются для того, чтобы объяснить, почему заболевшие медработники не должны получить компенсации, которые им положены.

Он предложил установить праздник уже после того, как будут решены все подобные проблемы.

Лидер фракции "Единая Россия" Александр Тетердинко обвинил оппозиционеров в личном пиаре. Инициативу о празднике он назвал "хорошей" и "положительной" и признался, что не ожидал, что кто-то в ЗакСе выскажется против нее.

Сергей Еремеев


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