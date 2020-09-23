Александр Лукашенко тайно вступил в должность президента Беларуси

Александр Лукашенко вступил в должность президента Беларуси, сообщает белорусское государственное агентство "БелТА".

Агентство сообщает, что "церемония инаугурации в эти минуты проходит во Дворце Независимости". При этом инаугурация не анонсировалась, не транслировалась по телеканалам, а подходы ко Дворцу независимости были заблокированны, передает TUT.BY. Вместо трансляции по государственным каналам Беларуси показывали телесериалы.

Накануне пресс-секретарь Лукашенко в разговоре с РИА "Новости" отказалась назвать дату инаугурации, пообещав сделать это "ближе ко времени" - анонса так и не последовало.

Обновлено 12:03 Вступая в должность, Лукашенко заявил, что в нем "очень много гордости за белорусов, которые с честью прошли испытания на прочность, прежде всего, своих убеждений".

"День вступления в должность Президента - это день нашей с вами победы, убедительной и судьбоносной. Мы не просто выбирали президента страны - мы защищали наши ценности, нашу мирную жизнь, суверенитет и независимость. И в этом плане нам предстоит еще немало сделать", - приводит слова Лукашенко "БелТА".

В Беларуси уже полтора месяца продолжаются многотысячные протесты, участники которой требуют отставки Лукашенко. Они считают сфальсифицированными результаты президентских выборов, прошедших в Беларуси 9 августа. По версии ЦИК РБ, Лукашенко победил с результатом около 80%. Однако протестующие считают победителем другого кандидата – Светлану Тихановскую.

Кроме перевыборов демонстранты требуют прекращения насилия насилия со стороны омоновцев и освобождения политзаключенных, число которых постоянно увеличивается. Члены координационного совета оппозиции, созданного в августе, оказались в СИЗО или вынужденной эмиграции. К примеру, 7 сентября неизвестные в центре Минска похитили Марию Колесникову, а затем она оказалась задержана на границе с Украиной. По некоторым данным, ее пытались выдворить из страны, но она порвала свой паспорт, и тогда ее задержали по обвинению в призывах к захвату власти.

фото: Пул Первого / Telegram