18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

11:46

Александр Лукашенко тайно вступил в должность президента Беларуси

фото ЗакС политика Александр Лукашенко тайно вступил в должность президента Беларуси

Александр Лукашенко вступил в должность президента Беларуси, сообщает белорусское государственное агентство "БелТА".

Агентство сообщает, что "церемония инаугурации в эти минуты проходит во Дворце Независимости". При этом инаугурация не анонсировалась, не транслировалась по телеканалам, а подходы ко Дворцу независимости были заблокированны, передает TUT.BY. Вместо трансляции по государственным каналам Беларуси показывали телесериалы.

Накануне пресс-секретарь Лукашенко в разговоре с РИА "Новости" отказалась назвать дату инаугурации, пообещав сделать это "ближе ко времени" - анонса так и не последовало. 

Обновлено 12:03 Вступая в должность, Лукашенко заявил, что в нем "очень много гордости за белорусов, которые с честью прошли испытания на прочность, прежде всего, своих убеждений".

"День вступления в должность Президента - это день нашей с вами победы, убедительной и судьбоносной. Мы не просто выбирали президента страны - мы защищали наши ценности, нашу мирную жизнь, суверенитет и независимость. И в этом плане нам предстоит еще немало сделать", - приводит слова Лукашенко "БелТА".

В Беларуси уже полтора месяца продолжаются многотысячные протесты, участники которой требуют отставки Лукашенко. Они считают сфальсифицированными результаты президентских выборов, прошедших в Беларуси 9 августа. По версии ЦИК РБ, Лукашенко победил с результатом около 80%. Однако протестующие считают победителем другого кандидата – Светлану Тихановскую.

Кроме перевыборов демонстранты требуют прекращения насилия насилия со стороны омоновцев и освобождения политзаключенных, число которых постоянно увеличивается. Члены координационного совета оппозиции, созданного в августе, оказались в СИЗО или вынужденной эмиграции. К примеру, 7 сентября неизвестные в центре Минска похитили Марию Колесникову, а затем она оказалась задержана на границе с Украиной. По некоторым данным, ее пытались выдворить из страны, но она порвала свой паспорт, и тогда ее задержали по обвинению в призывах к захвату власти.

фото: Пул Первого / Telegram

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

21 сентября, 10:16 "Нам было нестрашно": Сын Лукашенко впервые высказался о митингах

20 сентября, 16:41 В центре Минска проходит очередная многотысячная демонстрация

20 сентября, 12:01 Белковский считает урегулирование белорусского кризиса заслуживающим Нобелевской премии мира

19 сентября, 20:06 Как в Петербурге прошла акция солидарности с народом Беларуси

19 сентября, 17:37 Петербуржцы возложили цветы к посольству Беларуси

19 сентября, 17:09 Полицейские оштрафовали посигналившую протестующим у посольства Беларуси водительницу

19 сентября, 16:24 У здания посольства Беларуси в Петербурге проходит акция солидарности

18 сентября, 17:23 Белорусского оппозиционера Знака обвинили в призывах к свержению власти: он объявил голодовку

18 сентября, 16:12 Киркоров прокомментировал свое участие в клипе в поддержку Лукашенко

18 сентября, 14:03 Члену Координационного совета оппозиции Белоруссии Колесниковой до ноября продлили арест


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
18:27 ЗакС и "дом-гроб"

18:25 "Само собой": Бывший адвокат Ефремова Пашаев собрался на выборы в Госдуму

18:03 Смольный предложил штрафы до полумиллиона рублей за перекрытие мусорных площадок

17:36 "Капчу снять немедленно": Памфилова потребовала убрать с сайта ЦИК "иезуитские" меры защиты

17:01 В Смольном поведали, сколько дезинфицирующего раствора уходит на обработку транспорта

16:37 Беглов поздравил народного артиста России Краско с 90-летием

16:16 Владимир Уйба официально вступил в должность главы Коми

15:56 Сотрудники Центра "Э" задержали поддерживающую Фургала хабаровчанку

15:40 Застройщик ЖК Meltzer Hall: "Макарова ввели в заблуждение"

15:33 Власти Ленобласти пообещали трудоустроить на общественные работы 1,8 тысяч человек

14:54 Горсуд прекратил дела активистов "Весны" о лозунгах на акции памяти Немцова

14:46 ЗакС Петербурга окончательно принял закон о компенсации питания школьникам с заболеваниями

14:35 Путин анонсировал регистрацию второй вакцины от коронавируса

14:14 В закон о защите петербуржцев от ЧС добавили слова об опасном заболевании

13:52 Обеспечение школьников горячим питанием обойдется бюджету в 40 млрд рублей

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru