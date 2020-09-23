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12:23

Петербургские власти скорректировали свои цели на 2035 год

фото ЗакС политика Петербургские власти скорректировали свои цели на 2035 год

Стратегию социально-экономического развития Петербурга до 2035 года планируют исправить. По инициативе Смольного в документ будут добавлены положения, уточняющие цели городских властей на ближайшие годы.

Соответствующий проект закона в среду, 23 сентября, утвердило в первом чтении Законодательное собрание. Изменения, в частности, касаются здравоохранения, развития туризма и патриотического воспитания.

Оппозиционные депутаты раскритиковали инициативу и "Стратегию 2035" в целом. Александр Рассудов из КПРФ заявил, что стратегия Смольного ни к чему не привязана, кроме цифр "2035".

- Неизвестно вообще, доживет ли Беглов до этого года. Но дай бог ему здоровья, конечно, - добавил Рассудов.

Напомним, стратегию развития Петербурга до 2035 года критиковали в городском парламенте и во время ее утверждения в 2018 году. 

Сергей Еремеев


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