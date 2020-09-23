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13:08

"Можно ли получить рецепт на PS5": Навальный рассказал о планах на реабилитацию

фото ЗакС политика "Можно ли получить рецепт на PS5": Навальный рассказал о планах на реабилитацию

Политик Алексей Навальный в своем Instagram рассказал, как он планирует проводить время после выписки из берлинской клиники "Шарите" и какие процедуры его ждут.

По словам Навального, планы "пока простые". "Физиотерапевт каждый день. Возможно, реабилитационный центр. Стоять на одной ноге. Полностью вернуть контроль над пальцами. Держать баланс", - поделился он.

Навальный поблагодарил врачей клиники и подписчиков за поддержку. Он пообещал побольше времени проводить в соцсетях и рассказал, что нейропсихолог посоветовала ему больше читать, писать в интернете и играть в видеоигры.

"Надо узнать, можно ли получить в больнице рецепт на PS5", - задумался Навальный.

Тем временем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не планирует устраивать встреч для Навального, если он вернется в Россию, передает ТАСС. Песков заявил, что "очень здорово, если действительно пациент поправляется, мы желаем ему скорейшего выздоровления". "Что касается его возвращения в Москву, как любой гражданин РФ он волен это сделать в любой момент", - сказал Песков.

По его словам, "каких-то встреч здесь не планируется, если у самого больного не будет желания и намерения каким-то образом поделиться с нашими правоохранителями той информацией, которой он активно делится с коллегами из ФРГ и других стран".

23 сентября врачи "Шарите" выписали Навального из стационара. Он провел на лечении 32 дня, из них 24 – в коме, в которую он впал 20 августа при перелете из Томска в Москву.

Кабмин Германии заявил, что специалисты трех независимых лабораторий подтвердили наличие следов токсина группы ядов "Новичок" в организме Навального. При этом российская сторона утверждает, что в анализах политика следов яда найдено не было.

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