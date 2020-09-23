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13:52

Обеспечение школьников горячим питанием обойдется бюджету в 40 млрд рублей

фото ЗакС политика Обеспечение школьников горячим питанием обойдется бюджету в 40 млрд рублей

Президент Владимир Путин на встрече с сенаторами заявил, что в 2021 году на горячее питание в школах зарезервировано 40 млрд рублей, передает РИА "Новости".

По словам Путина, именно такая сумма должна быть направлена на организацию питания учащихся начальной школы в наступающем году. Он подчеркнул, что все проблемные, чувствительные для людей вопросы должны быть учтены в бюджете, включая создание достойных условий для обучения детей, в том числе в школах, расположенных в сельской местности.

О необходимости обеспечения детей обедами Путин заявил, выступая с посланием к Федеральному собранию в январе 2020 года.

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