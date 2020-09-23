Путин анонсировал регистрацию второй вакцины от коронавируса

Президент Владимир Путин на встрече с сенаторами заявил, что вскоре в России будет зарегистрирована вторая вакцина от коронавируса, передает "Интерфакс".

"Скоро, кстати говоря, будет зарегистрирована и вторая противовирусная вакцина против коронавируса", - сказал Путин, не уточнив, когда именно это случится.

В августе Путин схожим образом объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса – "Спутник V" от центра имени Гамалеи. Прививку уже сделали мэр Москвы Сергей Собянин, вице-премьер Марат Хуснуллин, глава Минпромторга Денис Мантуров, министр обороны Сергей Шойгу. Старт массовой вакцинации намечен на октябрь, при этом одновременно пройдет третья фаза клинических исследований вакцины.