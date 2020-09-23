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14:54

Горсуд прекратил дела активистов "Весны" о лозунгах на акции памяти Немцова

фото ЗакС политика Горсуд прекратил дела активистов "Весны" о лозунгах на акции памяти Немцова

Горсуд Петербурга прекратил дела активистов "Весны" Михаила Борисова и Алексея Безрукова а участие в акции памяти Немцова, сообщает "Апология протеста".

Петроградский суд Петербурга ранее признал Борисова виновным в нарушении ч. 8 ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение правил проведения митинга) из-за скандирования лозунгов, которые, по версии правоохранителей, не соответствовали тематике акции. Тогда активист получил 80 часов обязательных работ.

Теперь обвинения с Борисова сняли, дело вернули на новое рассмотрение. Алексея Безрукова признали невиновным в связи с отсутствием состава правонарушения.

В августе Горсуд уже отменял штрафы активистам "Весны" за эту акцию. Тогда на новое рассмотрение вернули дела Борисова, Максима Халимовского и Александра Верещагина.

Акция памяти Бориса Немцова прошла 29 февраля у Соловецкого камня и была согласована с городскими властями. Однако в начале июня в отношении активистов "Весны" составили протоколы – им вменили выкрикивание лозунгов.

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