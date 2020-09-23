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15:40

Застройщик ЖК Meltzer Hall: "Макарова ввели в заблуждение"

фото ЗакС политика Застройщик ЖК Meltzer Hall: "Макарова ввели в заблуждение"

Генеральный директор компании "Альфа Фаберже", которая планирует строительство жилого комплекса Meltzer Hall на набережной реки Карповки, Виталий Бахарев прокомментировал ЗАКС.Ру претензии депутатов ЗакСа от "Единой России" к его проекту. Единороссы 23 сентября обратились к губернатору с требованием приостановить разрешение на строительство ЖК, их позицию представлял спикер ЗакСа Вячеслав Макаров.

Макаров ссылался на рендер планирующегося комплекса, который он сравнил с гробом и назвал "символом разрушения исторического центра". По словам Бахарева, эскиз его жилого комплекса еще не утвержден, а спикер ЗакСа демонстрировал один из предварительных вариантов проекта. Этот вариант был разработан еще во времена, когда строительство на набережной Карповки планировала вести шведская компания Bonava, позже уступившая это право "Альфа Фаберже".

- Я думаю, что Вячеслава Серафимовича просто ввели в заблуждение, - предположил Бахарев.

Довод единороссов о том, что планируемое строительство угрожает постройке мебельно-столярной фабрики Мельтцера, дому Корлякова и зданию кинематографа "Гранд-Палас", по словам застройщика, не выдерживает никакой критики. Бахарев утверждает, что его компания, напротив, укрепляет обветшалые исторические здания. Руководитель "Альфа Фаберже" уверяет, что находится на связи с местными жителями и большинство из них одобрительно относится к идее застроить пустырь, который в последнее время облюбовали бездомные. 

- В прошлую среду (16 сентября - ЗАКС.Ру) я тоже приехал на митинг, в котором участвовал Вячеслав Серафимович. Там присутствовали руководители разных уровней, помощники депутатов и сотрудники аппарата Законодательного собрания. Из недовольных жителей там было человека четыре. Я всем им оставил номер своего телефона. Никаких обращений с тех пор не было, - рассказал Бахарев. 

Гендиректор добавил, что после приезда Макарова с тележурналистами на будущую строительную площадку он обратился в аппарат ЗакСа с просьбой записать его на прием к спикеру, чтобы подробно изложить свою позицию и ответить на все вопросы. Однако о дате приема ему так и не сообщили, отметил Бахарев.

Номинальным застройщиком ЖК Meltzer Hall является компания "Петроцентр". С 2013 года она получила разрешение на строительство объекта на набережной Карповки и затем дважды его продлевала, однако возведение пока так и не начала. "Петроцентр" ранее контролировал шведский холдинг Bonava. Летом 2020 года он уступил доли в компании в пользу ООО "Альфа Фаберже" Бахарева.

Бахарев до 2018 года состоял в партии "Справедливая Россия". Некоторое время он руководил отделением эсеров в Петроградском районе и дважды выдвигался в муниципальные депутаты: в 2014 году – в МО "Чкаловское", а в 2015 году – в МО "Солнечное". После ухода из партии активно не участвовал в политической жизни города.

Окончательный вариант эскизов внешнего облика ЖК Meltzer Hall Бахарев намерен представить общественности в октябре. 

Сергей Еремеев


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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