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15:56

Сотрудники Центра "Э" задержали поддерживающую Фургала хабаровчанку

фото ЗакС политика Сотрудники Центра "Э" задержали поддерживающую Фургала хабаровчанку

Жительницу Хабаровская Екатерину Заплатину задержали у собственного дома представители Центра "Э" после очередной акции в поддержку бывшего краевого главы Сергея Фургала, поделилась с "ОВД-Инфо" её знакомая.

По её словам, превентивно силовики установили за активисткой слежку. Сейчас её везут в отдел полиции №4. Заплатиной инкриминируют участие в несанкционированном мероприятии.

Девушку уже штрафовали ранее на 10 тысяч рублей за поддержку Фургала, признав её виновной в участии в акции, создавшей помехи функционированию объектов социальной инфраструктуры (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП).

Хабаровчане выходят на улице для того, чтобы высказать о своих политических предпочтениях с 11 июля -  с момента ареста Фургала. Они требуют возвращения управленца на родину и открытого суда над ним.

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