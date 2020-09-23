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16:37

Беглов поздравил народного артиста России Краско с 90-летием

фото ЗакС политика Беглов поздравил народного артиста России Краско с 90-летием

Петербургский градоначальник Александр Беглов поздравил народного артиста России Ивана Краско с 90-летним юбилеем, информирует пресс-служба Смольного.

"С первых ролей на ленинградской сцене Вы проявили себя как талантливый и глубокий артист. Несколько поколений зрителей хранят в памяти удивительные по драматическому накалу образы, которые Вы на протяжении 55 лет создаете на сцене театра им. В.Ф. Комиссаржевской", - подчеркнул губернатор.

Резюмируя обращение к театральному деятелю, Беглов поблагодарил его за вклад в творчество и "преданность" культуре Северной столицы.

Краско начал свой актёрский путь в 1961 году. Кроме театра и кино, работал также на радио. Среди его наиболее знаменитых ролей - "Сержант милиции", "Гибель 31 отдела", "Гибель императора тайги", "Убойная сила", "Дети блокады".

 


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