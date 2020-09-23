В Смольном поведали, сколько дезинфицирующего раствора уходит на обработку транспорта

В Смольном отчитались о том, сколько необходимо времени и какое количество дезинфицирующего раствора ежедневно используется для уборки общественного транспорта: данная мера до сих по соблюдается в качестве профилактики распространения коронавирусной инфекции.

Так, в ГУП "Горэлектротранс" ежесуточно уходит до 12 литров антисептика на выпуск пассажирского состава на линию в одном парке, при этом всего предприятий в городе - 10. Соответственно, "чистыми" каждое утро на маршруты выходят почти 1000 единиц подвижного состава.

В то же время в ГУП "Пассажиравтотранс" на ежедневную дезинфекцию уходит более 100 литров специального раствора.

В свою очередь в метро раз в два часа моются поручни эскалаторов, очищаются входные двери в вестибюли, протираются скамейки в залах и на платформах, автоматы для продажи жетонов, подоконники и стекла билетных касс. Кроме того, отмечается, что дважды в сутки очищаются поручни в вагонах.

"Работники общественного транспорта проходят обязательные предрейсовые осмотры и термометрию. Каждому проверяют температуру, задают вопросы для выявления симптомов. При первых признаках недомогания сотрудников отстраняют от работы в смену", - подытожили в Смольном.