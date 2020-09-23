"Само собой": Бывший адвокат Ефремова Пашаев собрался на выборы в Госдуму

Некоторое время назад представлявший интересы актёра Михаила Ефремова адвокат Эльман Пашаев известил, что намеревается поучаствовать в выборах в Государственную думу, которые должны пройти в будущем году, делится РИА "Новости".

"Само собой, да-да", - заверил юрист.

Не так давно Пашаев заявил о том, что учредил левоцентристскую партию с характерным названием - "Союз справедливых сил России" (СССР). Политорганизацию пока не зарегистрировал Минюст.

Пашаева, напомним, после резонансного дела Ефремова на год отстранили от адвокатской деятельности.

Актёр, получивший 8 лет колонии в рамках дела о ДТП, заявлял ранее, что Пашаев, получивший за свои услуги, по разным данным, порядка 10 млн рублей, его "подставил".

"Я не ожидал такого приговора. Адвокат меня „подставил" на эти восемь лет. Он обещал одно, а получилось другое", - сокрушался Ефремов после приговора.