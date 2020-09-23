ЗакС и "дом-гроб"

Петербургский парламент на состоявшемся 23 сентября заседании снова взялся защищать Петроградский район от очередного жилого комплекса. На сей раз досталось ЖК Meltzer Hall на набережной реки Карповки. Возводить его еще не начали и даже эскиз здания пока в разработке, но единороссы уже сравнили проект с гробом и потребовали аннулировать разрешение на его строительство. Кроме того, парламент принял законопроект о компенсации горячего питания школьникам, которым прописана диета. А усилиями партии власти была заблокирована инициатива, дающая право задавать вопросы чиновникам всем депутатам, а не только тем, кто успеет.

"Гробом" жилой комплекс Meltzer Hall в Заксобрании называют постоянно. Парламентская пресс-служба так представляет проект в своих пресс-релизах, а спикер ЗакСа Вячеслав Макаров озвучивает эту и подобные ей аналогии с трибуны. По его словам, внешнюю схожесть между гробом и эскизом нового элитного жилья обнаружили жители Петроградской стороны.

Внешний вид - только одна из претензий депутатов-единороссов к проекту. Они также недовольны тем, что возведение здания может разрушить соседние дома и уничтожить находящиеся поблизости исторические постройки. Все эти доводы единороссы озвучили в своем обращении к губернатору Александру Беглову, попросив его приостановить действие ранее выданного и дважды продленного разрешения на строительство. Позицию партии на заседании ЗакСа озвучивал Вячелсав Макаров. Его выступление получилось очень драматическим.

- Что мы скажем нашим внукам? Правнукам? - спрашивал он у коллег.

Коллеги возмущение спикера поддержали. С его высказываниями против строек на Петроградской стороне всегда солидарны и однопартийцы, и оппозиционеры. Последние, пользуясь моментом, заодно рассказывают с трибуны о градозащитных конфликтах в других районах города.

В компании "Альфа Фаберже", которая готовится начать строительство Meltzer Hall претензиям единороссов удивились. Гендиректор фирмы Виталий Бахарев рассказал ЗАКС.Ру, что Макаров постоянно ссылается на эскиз проекта, который не имеет ничего общего с тем, что планируется к возведению. Этот рендер, например, был выведен на большой экран прямо во время заседания.

Бахарев утверждает, что работа над настоящим эскизом еще не закончена и общественности его представят только в октябре. Исторические здания застройщик обещает не только сохранить, но и отремонтировать, а местным жителям и депутатам ответить на все интересующие их вопросы. Гендиректор "Альфа Фаберже" полагает, что свои выступления единороссы устраивают ради "инфошума". Он также допустил, что Макарова могли "ввести в заблуждение".

"Альфа Фаберже" занялась проектом нового комплекса на Петроградской стороне только в июне, а до этого он принадлежал шведскому холдингу Bonava. Противостояние Макарова с северным застройщиком могло быть эпичным, тем более, что спикеру ЗакСа наконец-то вручили орден Александра Невского, разбившего шведскую армию восемь столетий назад. Награда нашла героя в перерыве заседания Законодательного собрания. Орден вручил губернатор Александр Беглов. Макаров первым делом поблагодарил Владимира Путина, не забыв и о спикере Совета Федерации Валентине Матвиенко, ее заместителе Андрее Турчаке, полпреде по СЗФО Александре Гуцане и стоявшем рядом Беглове.

Перерывам в заседаниях, кстати, был посвящен отдельный вопрос. "Справедливая Россия" предложила изменить парламентский регламент так, чтобы депутаты не смогли уйти на обед, пока не закончится обсуждение вопроса, поставленного на фиксированное время. К таким вопросам относятся в том числе доклады губернатора, его заместителей и других чиновников Смольного. После их докладов предусмотрено общение с депутатами. Однако в последнее время вопросы задавать успевают только или преимущественно единороссы.

- Попытки задавать вопросы представителю Смольного и другим облеченным властью лицам пресекаются на основании того, что якобы уже записались десять представителей "Единой России". И дальше все прерывается. Времени на вопросы 7 минут - и до свидания, - сообщил с трибуны лидер парламентских справедливороссов Алексей Ковалев.

Спикер ЗакСа Макаров, поняв, что внесение поправки в регламент - камень в его огород, тоже взял слово. Он посчитал высказывания оппозиционеров, требующих дать им равные с единороссами возможности для общения с чиновниками, необъективными.

- Если хоть на один день кому-нибудь из вас дать возможность подписывать все, что вы хотите, я представляю, что будет через день, - сказал он депутатам. - Поймите, пожалуйста, я вас пестую, нянчусь, слушаюсь и всегда и во всех вопросах иду навстречу. Не пеленаю, а пестую и нянчу.

ЗакС принял законопроект парламентской комиссии по соцполитике, связанной с бесплатным питанием в школах. Предлагалось ввести денежные компенсации для детей, которые по состоянию здоровья не могут питаться этими обедами. Против инициативы никто не возражал. Только лидер петербургского отделения КПРФ Ольга Ходунова посетовала на то, что в СССР для детей могли приготовить и диетическое питание. А вот поправка, которой в перечень городских праздников вводился День работников скорой помощи, вызвала неоднозначную реакцию. Оппозиционеры заявили, что обсуждать в первую очередь нужно не праздники, а проблемы медработников.

- Оглянитесь вокруг. Вот вам данные с последнего совещания у председателя комитета по социальной политике Александра Ржаненкова, на котором я присутствовал. 65 работников скорой помощи, заболевших COVID, получили отказ в назначении им выплат. Почему? А по кочану. Акты медицинских учреждений утверждают, что они не соприкасались с больными и заболели просто так, неизвестно где, - сообщил депутат от "Яблока" Борис Вишневский.

Подобные мысли высказывали представители и других фракций. Представлявший законопроект единоросс Александр Тетердинко недоумевал от услышанного:

- Это нормальный, правильный закон. Нельзя сказать, что это неправильный закон, какой-то отрицательный закон, что его не нужно принимать. Я не думал, что в связи с нормальным законопроектом, который призван выразить уважение к работнику скорой медицинской помощи, вся наша оппозиция будет выходить сюда на трибуну и заниматься личным пиаром.

Относительно быстро и спокойно прошло обсуждение поправки в "Стратегию 2035", разработанный Смольным документ о социально-экономическом развитии города до 2035 года. Его очень шумно принимали в 2018-м. Тогда стратегию в парламенте называли "веселыми картинками", утверждая, что она имеет мало общего с реальностью. Теперь городское правительство скорректировало некоторые задекларированные в документе цели, главным образом, в части здравоохранения. Критика, хоть и в меньшем объеме, звучала и на этот раз. Касалась она как предложенных поправок, так и всей "Стратегии 2035". Самое запоминающееся выступление было у Александра Рассудова из КПРФ. Он сразу же заявил, что законопроект стал свидетельством того, что некоторые городские чиновники находятся "в глубокой интеллектуальной коме".

- Ну о каком развитии прикладных научных исследований и разработок в медицине можно вести речь, когда, банально, город не может обеспечить средствами индивидуальной защиты врачей, работающих с опасно инфицированными пациентами? Или о каком совершенствовании системы льготного лекарственного обеспечения можно говорить в стране, где сажают матерей, которые покупают лекарства для своих смертельно больных детей? - продолжил Рассудов.

Резкие высказывания в адрес представителей Смольного звучат второе заседание подряд. Обычно систематическая депутатская критика порождает слухи об обострении отношений между исполнительной и законодательной властью. На этот раз подобные слухи начались еще до начала парламентского года. Вячеслав Макаров на своих брифингах обычно призывает не верить Telegram-каналам и заверяет журналистов, что никаких войн между Смольным и Мариинским дворцом нет и быть не может. Узнать его отношение теперь не представлялось возможным - еженедельный брифинг Макарова отменили. Его просто не успели провести, так как после получения награды из рук Беглова спикер ЗакСа о чем-то долго разговаривал с губернатором за закрытыми дверями.

текст: Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников

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