Смольный: В резервном фонде Петербурга осталось 10 млрд рублей из 31 млрд

Руководитель комитета по финансам Андрей Корабельников оповестил, что в резервном фонде Петербурга осталось всего 10 млрд рублей из изначально имевшихся 31 млрд, делится "Петербургский дневник".

Он пояснил, что имеющиеся ресурсы будут направлены на закрытие первоочередных расходов. Также, добавил Корабельников, на будущий год Смольный планирует вложить в резервный фонд 14 млрд рублей.

Следует отметить, что на время пандемии COVID-19 депутаты петербургского Заксобрания согласились с предложением городского главы Александра Беглова о снятии ограничения на размер городского резервного фонда.

До принятия вынужденных мер объём имеющихся резервов не мог составлять более 3% от расходной части бюджета, теперь же это 5%. Именно после того, как горпарламент утвердил соответствующий законопроект, фонд и "разросся" до 31 млрд рублей.

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