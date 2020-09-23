Мундепы МО "Гражданка" решили не передавать полномочия ИКМО территориальному избиркому

Муниципальные депутаты МО "Гражданка" на заседании совета 23 сентября решили не передавать полномочия избирательной комиссии муниципалитета территориальному избиркому №37, сообщил ЗАКС.Ру мундеп округа Вадим Сафонов. Он рассказал, что против проголосовало 12 человек.

По словам депутата, в совет поступило письмо от главы Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктора Миненко с инициативой о возложении компетенций ИКМО на ТИК. Сафонов рассказал, что его коллеги от предложения Горизбиркома, потому что не хотят сокращать собственные полномочия. ТИК формируется без участия муниципального образования, в отличии от ИКМО, уточнил мундеп.

После скандальных муниципальных выборов 2019 года Горизбирком заявил о необходимости увеличить число ТИКов и передать им полномочия ИКМО, так как территориальные избиркомы ГИК контролировать может, а муниципальные – нет. Глава ГИК Миненко направил обращения во все МО Петербурга согласиться на перекладывание компетенций – без соответствующего решения муниципалов Горизбирком не может реализовать задуманное. Новые территориальные избиркомы уже сформированы, а МО все еще передают полномочия своих комиссий.

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