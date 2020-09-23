Смольный перестанет платить за капремонт домов в 2021 году

Петербургский вице-губернатор Эдуард Батанов известил, что в проекте бюджета города на 2021 год не предполагается субсидий, которые будут отчисляться Фонду капитального ремонта, информирует "Фонтанка".

Это говорит о том, что деньги на будущий ремонт домов будут взимать только с рядовых граждан, проживающих в Северной столице.

Ранее, добавим, глава жилищного комитета Виктор Борщев уведомлял, что потребность в бюджетном финансировании составляет 3,5 млрд рублей. Он указал, что если деньги в фонд не поступят, придется повышать взносы с петербуржцев.

Напомним, плата за капитальный ремонт в Петербурге с начала 2020 года увеличилась примерно в два раза. Вместо прежних 4-5 рублей за квадратный метр она составила 8-9 рублей.

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