Новым сенатором от Коми стала вице-спикер Госдумы Епифанова

Представлять республику Коми в Совете федерации отныне будет вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова: соответствующий указ после вступления на должность главы региона подписал Владимир Уйба.

После инаугурации он провёл встречу с Епифановой, в ходе которой она приняла его предложение занять пост в верхней палате федерального парламента.

В Совфеде Епифанова сменит Дмитрия Шатохина, представлявшего Коми с сентября 2016 года.

Сегодня в верхней палате российского парламента произошли и другие изменения: например, сенатор Андрей Яцкин и секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак были избраны первыми вице-спикерами государственного органа.

Фото: rkomi.ru