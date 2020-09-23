Под Калининградом историческое здание намерены трансформировать под туалет

Власти Балтийска приняли решение восстановить историческую постройку XIX века, руины которой находятся на городской набережной, и переделать её под общественный туалет, информирует местное издание "Вестник Балтийска", ссылающееся на соответствующее заявление главного архитектора администрации округа Романа Самойлова.

В Facebook газеты опубликован проектный эскиз будущего здания. В "Вестнике Балтийска" рассказали, что в постройке, возведенной, предположительно, в 1865 году, ранее находилась спасательная служба Пиллау, где хранились лодки. В годы Великой Отечественной войны строение использовалось как склад.

Типовая кирпичная застройка характерна для всего побережья бывшей Восточной Пруссии - от Пиллау (ныне - Балтийск) до Раушена (ныне - Светлогорск). Объект в Балтийске уникален тем, что он остался единственным сохранившимся во всей Калининградской области: другие подобные ему либо уничтожены, либо разобраны на кирпичи.

Фото: "Вестник Балтийска"