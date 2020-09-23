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23 сентября, 20:51

Под Калининградом историческое здание намерены трансформировать под туалет

фото ЗакС политика Под Калининградом историческое здание намерены трансформировать под туалет

Власти Балтийска приняли решение восстановить историческую постройку XIX века, руины которой находятся на городской набережной, и переделать её под общественный туалет, информирует местное издание "Вестник Балтийска", ссылающееся на соответствующее заявление главного архитектора администрации округа Романа Самойлова.

В Facebook газеты опубликован проектный эскиз будущего здания. В "Вестнике Балтийска" рассказали, что в постройке, возведенной, предположительно, в 1865 году, ранее находилась спасательная служба Пиллау, где хранились лодки. В годы Великой Отечественной войны строение использовалось как склад.

Типовая кирпичная застройка характерна для всего побережья бывшей Восточной Пруссии - от Пиллау (ныне - Балтийск) до Раушена (ныне - Светлогорск). Объект в Балтийске уникален тем, что он остался единственным сохранившимся во всей Калининградской области: другие подобные ему либо уничтожены, либо разобраны на кирпичи.

Фото: "Вестник Балтийска"

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