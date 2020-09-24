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9:22

Депутат Госдумы Ваха Агаев умер от коронавируса

фото ЗакС политика Депутат Госдумы Ваха Агаев умер от коронавируса

Депутат Госдумы от КПРФ, зампред комитета по финансовому рынку Ваха Агаев умер от коронавируса, сообщают РИА "Новости" и ТАСС со ссылкой на депутатов.

О смерти Агаева от болезни сообщил первый зампред ЦК КПРФ, депутат Юрий Афонин. "Он на лечении был. Мы с Вахой Абуевичем много общались, я с ним и его семьей дружил", - сказал парламентарий. В то же время депутат Казбек Тайсаев уточнил, что Агаев скончался от последствий коронавируса. Депутат Сергей Гаврилов отметил, что Агаев был в коме.

Агаеву было 67 лет, он входил в шестой и седьмой состав Госдумы. Он стал первым среди парламентариев Госдумы, кто умер от коронавируса. Всего, по словам спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина, инфекцию перенесли порядка 50 депутатов.

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