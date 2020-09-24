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9:55

Суд оставил Абызова под арестом до конца года

фото ЗакС политика Суд оставил Абызова под арестом до конца года

Мосгорсуд продлил срок ареста бывшему министру по делам Открытого правительства Михаила Абызова и другим фигурантам дела о мошенничестве до 25 декабря, передает ТАСС.

Под стражей, кроме Абызова, останутся бывший гендиректор новосибирской компании "Региональные электрические сети" Сергей Ильичев, замгендиректора "Ру-Кома" Михаил Русаков, директор по экономике и финансам "РЭМиС" Галина Фрайденберг, экс-гендиректор "Ру-кома" Николай Степанов, глава совета директоров ООО "Первый строительный фонд" Александр Пелипасов.

Абызов – фигурант нескольких уголовных дел: о создании преступного сообщества и мошенничестве, а также об отмывании средств. По версии следствия, он похитил 4 млрд рублей у двух компаний в Новосибирской области в составе организованной группы и вывел деньги за границу.

Всего следствие считает, что у Абызова было 15 соучастников. Четверо объявлены в международный розыск.

По версии следствия, Абызов, будучи бенефициарным владельцем ряда оффшорных компаний, совместно с подельниками похитил 4 млрд рублей у ОАО "Сибирская энергетическая компания" и ОАО "Региональные электрические сети". По данным СК, эти деньги были выведены из России и помещены на счета в банках на территории Кипра, а затем конвентированы в доллары США "для придания правомерного вида их владению".

Также СК полагает, что в 2017 году Абызов фактически владел контрольным пакетом акций АО "СИБЭКО", которые были оформлены на подконтрольные ему оффшоры, и при этом скрывал сведения о своем имущественном положении. По версии следствия, чтобы получить большую выгоду от продажи пакета своих акций, Абызов передал 78 млн рублей в качестве подкупа бывшим топ-менеджерам "СИБЭКО", а те сообщили потенциальному покупателю значимую информацию о деятельности компании.

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