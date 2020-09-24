В России выявлено еще 6,5 тысяч случаев заражения коронавирусом, 215 - в Петербурге

В России за минувшие сутки зафиксировано 6 595 новых случаев заражения коронавирусом, всего за время эпидемии, по официальным данным, выявлено 1 128 836 заболевших, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Из общего числа выздоровели 929 829 человек. Умерли 19 948 человек: 149 признаны скончавшимися от болезни за последний день, из них 22 – в Петербурге.

В Петербурге прибавилось 215 человек, общее число заболевших в городе возросло до 41 574. В Ленобласти заболели еще 57 человек, всего известно о 7 789 заболевших жителей региона.

В Мурманской области число зараженных коронавирусом возросло до 14 510 человек (+75), в Архангельской – до 12 755 (+102), в Коми – до 7 811 (+71). В Псковской области всего заболели 5 244 человек (+25), в Новгородской – 4 993 (+40), в Вологодской – 4 343 (+43). В Калининградской области в статистику внесены 4 118 заболевших (+39), в Карелии – 3 740 (+38), в НАО – 329 (+2).