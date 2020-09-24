СМИ: Минтруд предлагает изменить принцип расчета МРОТ и прожиточного минимума

Министерство траду предложило внести поправки, корректирующие принципы расчета величин прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда, пишет "Коммерсантъ".

По данным издания, поправки были предложены на заседании правительства. По мнению Минтруда, следует рассчитывать прожиточный минимум как долю медианного дохода по России и зафиксировать на ближайшие пять лет ее на уровне 44,2%. Для трудоспособного населения предлагается определить прожиточный минимум как 109% от этого показателя, для детей – 97%, для пенсионеров – 86%. Соответственно, МРОТ составит 42% медианной зарплаты в России: она выше медианного дохода.

Таким образом Минтруд предлагает перейти от "карточной системы" расчета прожиточного минимума к общемировому стандарту. Ожидается, что это поможет сократить доходное неравенство. В 2021 году на смену этой системы потратят 48,2 млрд рублей, а к 2025 году – 241,3 млрд.