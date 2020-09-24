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11:32

В Смольном пообещали ввести мораторий на уничтожение отдельных граффити

фото ЗакС политика В Смольном пообещали ввести мораторий на уничтожение отдельных граффити

До 1 февраля власти Петербурга не будут закрашивать "граффити, обладающие признаками уличного искусства", следует из ответа вице-губернатора Николая Бондаренко на обращение депутата Законодательного собрания Дениса Четырбока ("Единая Россия").

Под мораторий не попадут работы, в которых будут обнаружены признаки экстремизма или "варварские надписи", а также работы, которые угрожают безопасности граждан. 

Также Бондаренко сообщил, что комитет по градостроительству и архитектуре работает над созданием и размещением в Петербурге оборудования, на котором уличные художники смогут рисовать без предварительного согласования с городской администрацией. Комитет по молодежной политике при этом подготовил памятку для уличных художников.

Другой вице-губернатор Александр Бельский написал Четырбоку о необходимости законодательной проработки принципов создания и сохранения стрит-арта в Петербурге.

Напомним, Четырбок в конце августа попросил членов правительства Петербурга ввести мораторий на закрашивание стрит-арта. Поводом стало выданное "Ленэнерго" предписание ГАТИ с требованием привести в соответствие внешний вид трансформаторных будок, на которые были нанесены портреты Сергея Бодрова и Зины Портновой.

Фото: instagram.com/myhoodisgood


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