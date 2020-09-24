Смольный: Проблемный ЖК "Новая Каменка" полностью введен в эксплуатацию

Проблемный долгострой ЖК "Новая Каменка" полностью достроен и сдан, сообщили в Смольном.

Последним был введен в эксплуатацию блок 1.4. Это 21-этажный дом на 486 квартир. Изначально его должны были сдать еще во втором квартале 2017 года. Госстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию последнего корпуса пару дней назад, 22 сентября.

ЖК "Новая Каменка" начали строить еще в конце 2013 года, все шесть корпусов должны были сдать в четвертом квартале 2015-го, застройщиком была АО "СК РосСтрой", входившая в СУ-155. Компанию в 2015 году признали банкротом.

Дольщики проблемного комплекса привлекали внимание к проблеме с помощью митингов и пикетов. В итоге к проблеме подключилось федеральное правительство, в 14 регионах обязательства СУ-155 перед дольщиками взял на себя АКБ "Российский капитал", который выступил в роли банка-санатора.