Законопроект о новом расчете МРОТ и прожиточного минимума хотят внести в ГД до конца недели

Законопроект о новых правилах расчет прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда будет внесен в Госдуму на этой неделе, передает "Интерфакс" со ссылкой на замглавы Минтруда Андрея Пудова.

По словам Пудова, правительство уже рассмотрело предложенные ведомством поправки, теперь их должна рассмотреть Российская трехсторонняя комиссия. Внести документ на рассмотрение Госдумы планируется в пятницу или в субботу, уточнил чиновник. Планируется, что законопроект рассмотрят одновременно с проектом закона о федеральном бюджете.

Напомним, Минтруд предлагает перейти к расчету прожиточного минимума и МРОТ по процентному соотношению медианного дохода за предшествующий год, а не по потребительской корзине. Пудов отметил, что в 2021 году значение прожиточного минимума может составить 11 653 рубля, а МРОТ – 12 792 рубля.