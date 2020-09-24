Россия требует от Германии передать данные по Навальному в течение 10 дней

Постпредство России при Организации по запрещению химического оружия направило правительству Германии ноту с требованием предоставить материалы по делу об отравлении Алексея Навального в течение 10 дней, передает "Интерфакс".

Нота была направлена накануне, 23 сентября. Российская сторона требует передать ей "исчерпывающую информацию по т.н. делу Навального", в том числе – "результаты анализов, биоматериалы и иные клинические пробы" российского гражданина, которыми располагает федеральное правительство" Германии.

Запрос сделан в соответствии с п. 2 ст. 9 Конвенции о запрещении химического оружия, в соответствии с которым ответ требуется предоставить в срок 10 дней. Вместе с тем, сообщили в постпредстве, российская сторона предложила гендиректору ОЗХО Фернандо Ариасу информировать об этом все государства-участники КЗХО.

23 сентября врачи "Шарите" выписали Навального из стационара. Он провел на лечении 32 дня, из них 24 – в коме, в которую он впал 20 августа при перелете из Томска в Москву.

Кабмин Германии заявил, что специалисты трех независимых лабораторий подтвердили наличие следов токсина группы ядов "Новичок" в организме Навального. При этом российская сторона утверждает, что в анализах политика следов яда найдено не было.