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15:00

Дефицит бюджета Петербурга в 2021 году запланирован на уровне 87,2 млрд рублей

фото ЗакС политика Дефицит бюджета Петербурга в 2021 году запланирован на уровне 87,2 млрд рублей

Смольный намерен заработать 623,5, а потратить 710,6 млрд рублей в 2021 году. Таким образом дефицит городской казны может составить 87,2 млрд рублей. Это следует из проекта бюджета, опубликованного на сайте комитета финансов.

Основным источником пополнения казны в 2021 годы должны стать налоги на доходы физических лиц. Ожидается, что они принесут 297,8 млрд рублей. За счет налогов на прибыль организаций планируется получить 149,7 млрд, налогов на имущество организаций - 32 млрд, акцизы и налог, который взимают в связи с применением упрощенной системы налогооблажения - по 30 млрд. По остальным статьям ожидается значительно меньше поступлений. 

Ранее сообщалось, что по итогу 2020 года ожидается доход в размере 545,3 млрд рублей - эта цифра была озвучена Комфином в ходе "нулевых чтений". Изначально, еще до коронавируса, доходная часть бюджета Петербурга составляла 674,9 млрд рублей.

Выйти на этот показатель планируется к 2022 году. В 2023 году ожидается доход в размере 712,2 млрд рублей. Напомним, идя на выборы, губернатор Александр Беглов обещал бюджет с доходной частью в 1 трлн рублей в 2024 году. Даже в разгар пандемии он не отказывался от своих слов, неоднократно напоминая о поставленной цели. 

Расходная часть бюджета в 2021 году составит 710,6 млрд рублей. Ранее стало известно, что Смольный с нового года не планирует тратить городские средства на капитальный ремонт. В 2022 году расходы планируется увеличить до 731,2, а в 2023 - до 752,2 млрд. Таким образом, Смольный заявляет о намерениях за два года сократить дефицит бюджета более чем в два раза - с 87,2 до 39,8 млрд. 

Параметры проекта бюджета рассмотрят на заседании городского правительства 6 октября. После этого документ внесут в Законодательное собрание. До принятия нового бюджета депутатам предстоит корректировка действующего.


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