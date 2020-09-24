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15:48

Приставы наложили арест на квартиру Навального в рамках дела о долге перед Пригожиным

фото ЗакС политика Приставы наложили арест на квартиру Навального в рамках дела о долге перед Пригожиным

Столичные судебные приставы наложили арест на счета и квартиру Алексея Навального, сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш в специальном видеообращении, опубликованном в Twitter.

"27 августа - через неделю после отравления Навального - приставы-исполнители объявили о запрете регистрационных действий на его долю в квартире в Марьино. Это значит, что квартиру нельзя продать, подарить или заложить. Тогда же были арестованы и счета Навального", - отчиталась Ярмыш.

Напомним, в конце августа компания "Конкорд" Евгения Пригожина выкупила долг оппозиционеров в размере 88 млн рублей в рамках дела о поставках комбината "Московский школьник": это говорит о том, что бизнесмен собирается взыскать с них долг напрямую. "Я намерен раздеть и разуть участников этой группы недобросовестных людей", - заявлял тогда он.

Некоторое время спустя с банковских счетов Соболь списали более 34 млн рублей в пользу Пригожина.

Ранее юристы пояснили, что если судебные приставы не смогут найти движимое или недвижимое имущество у Соболь, то Пригожин сможет рассчитывать на 50% ежемесячного дохода юриста ФБК, а также начать процедуру банкротства физического лица.

В результате манипуляций Пригожина ФБК был вынужден перейти на новое юрлицо и объявить о своём закрытии.

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