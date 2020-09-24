Мурашко: Тем, у кого выявили антитела к коронавирусу, нет нужды вакцинироваться

Гражданам, у которых в организме обнаружили антитела к коронавирусу, нет необходимости прививаться от инфекции, пояснил глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко, которого цитируют РИА "Новости".

"Если уже иммунитет сформирован, человек переболел, в этом сезоне вакцинацию проходить не надо", - сообщил министр.

Ранее, напомним, в российский аптеки поступил препарат от COVID-19 стоимостью выше 12 тысяч рублей: обоснованность такой цены решила проверить ФАС.

Добавим, с начала пандемии в России заболевание официально подтверждено у более чем 1,12 млн граждан.