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17:59

Только один правитель поздравил Лукашенко с инаугурацией

фото ЗакС политика Только один правитель поздравил Лукашенко с инаугурацией

Руководитель Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов стал единственным правителем, который поздравил Александра Лукашенко с официальным вступлением в должность президента Белоруссии, проинформировало агентство Turkmenistan Today.

Примеру туркменского лидера не последовал ни один из глав государств, ранее похваливших Лукашенко с переизбранием на пост президента - России, Турции, Венесуэлы, Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана и Узбекистана, а также частично признанных Абхазии и Южной Осетии.

В то же время главы ряда государств, в том числе представители ЕС, а также США, не признали итоги выборов в Белоруссии, заявив об их нелегитимности.

Лукашенко, напомним, в тайне от всего народа вступил на пост президента Белоруссии накануне, 23 сентября.

Напомним, манифестации в Белоруссии продолжаются со дня выборов 9 августа. Первое время они сопровождались жестокими задержаниями и последующими избиениями людей в изоляторах. Европарламент, в отличие от России, не признает Лукашенко легитимным президентом. РФ помогает его режиму силовиками, пропагандистами и кредитами.

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