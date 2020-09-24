Собянин попросил 5 тысяч столичных компаний перевести своих сотрудников на удалёнку

Столичный мэр Сергей Собянин обратился к порядка 5 тысячам московских работодателей с просьбой перевести своих сотрудников обратно на удаленный режим работы в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в городе, делится РИА "Новости".

Не так давно РБК привел в пример письма из мэрии, адресованные таким крупным компаниям, как Сбербанк, "Яндекс" и "Ростех", в которых городской глава призывает их поступить соответствующим образом.

"В связи с наступлением осенне-зимнего эпидемиологического сезона острых респираторных вирусных инфекций, а также изменением динамики заболеваемости COVID-19 убедительно прошу и рекомендую вам реализовать меры по частичному переводу сотрудников на дистанционный режим работы без ущерба для основных рабочих процессов в вашей организации и интересов потребителей", - указывалось в письмах Собянина.

В последние дни в Москве ежедневно фиксируется свыше тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в столице заразились более 280 тысяч местных жителей.