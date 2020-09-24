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18:32

Горсуд второй раз отправил на пересмотр дело об аресте члена УИК

фото ЗакС политика Горсуд второй раз отправил на пересмотр дело об аресте члена УИК

Санкт-Петербургский городской суд 24 сентября отправил на пересмотр дело об аресте на 10 суток члена участковой избирательной комиссии №1802 Павла Чупрунова, рассказал ЗАКС.Ру сам член УИК. Его 1 июля полицейские вывели с участка, обвинив в неповиновении им. На удалении Чупрунова настаивал глава участкового избиркома Марк Коваленко, который заявил, что у члена комиссии должна быть справка об отрицательном тесте на коронавирус. 

Приморский районный суд 22 июля арестовал Чупрунова на 10 суток, но Горсуд отменил решение 27 июля - к тому моменту член УИК отсидел уже 6 суток. Санкт-Петербургский городской суд при отмене ареста обязал районный суд пересмотреть дело. 

Райсуд дело прекратил, но сотрудники полиции подали апелляцию, рассказал Чупрунов. По его словам, протест высказала прокуратура. В своих заявлениях ведомства указали на ряд якобы произошедших нарушений при рассмотрении дела. В частности, МВД и прокуратура написали, что несколько свидетелей так и не были допрошены в суде и в материалах дела нет информации об их "надлежащем извещении". Чупрунов заявил, что ряд свидетелей на заседании суда действительно решили не допрашивать. Это произошло по обоюдному согласию с прокурором, уточнил член УИК. Он добавил, что Горсуд постановил районному суду снова пересмотреть дело - дата этого пересмотра пока неизвестна. 

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