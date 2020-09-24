Медиков из Госпиталя ветеранов войн снова переводят в "ковидарий" в "Ленэкспо"

Врачей из Госпиталя ветеранов войн снова переводят на работу во временный "ковидарий" в "Ленэкспо": там развернут реанимационное отделение для пациентов с коронавирусной инфекцией, извещает "Деловой Петербург".

По информации издания, стационар вновь возобновит свою деятельность с 5 октября.

В то же время в петербургском комитете по здравоохранению подтвердили подготовку госпиталя "Ленэкспо" к приему COVID-пациентов, не конкретизировав даты.

"Даты открытия нет. Про реанимацию много раз говорили, что "Ленэкспо" сможет принимать не только легких больных", - пояснили в комздраве.

Ранее глава МО "Гавань" Нэлли Вавилина писала, что временный "ковидарий" вновь будет открыт по осени.

"Подготовка к пандемии идёт полным ходом. Задействованы все павильоны. Отопление, утепление, освещение, вентиляция. Всё новое. Душевые с трапами! В туалете помещается человек. В общем, не стыдно. А теперь хотелось бы узнать, к чему эта реконструкция? Что нас ожидает?" - вопрошала Вавилина.