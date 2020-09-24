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19:31

Юлия Аблец покидает комитет по молодежной политике Петербурга

фото ЗакС политика Юлия Аблец покидает комитет по молодежной политике Петербурга

Руководитель петербургского комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Петербурга Юлия Аблец освобождает кресло главы ведомства, делится "Фонтанка".

Завтра, 25 сентября, она проведет свой последний день на занимаемом посту.

Аблец стала во главе комитета чуть более года назад, - в январе 2019-го. Ранее она оказалась в числе победителей в кремлевском конкурсе "Лидеры России": курировал будущую чиновницу глава ФАС Игорь Артемьев.

В различных Telegram-каналах предполагают, что место Аблец может достаться члену Общественной палаты Петербурга, руководителю региональной ассоциации молодежных и детских общественных объединений "Санкт-Петербургский круглый стол молодежных и детских объединений" Андрею Малкову. Сам он не стал подтверждать данную информацию.

Ранее Аблец отчиталась, что за год на занимаемом посту председателя комитета по молодежной политике заработала 2,4 млн рублей.

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