В суде при просмотре видео с подсчета голосов по "Дворцовому округу" обнаружились неизвестные бюллетени

Куйбышевский районный суд 24 сентября продолжил рассмотрение иска экс-кандидата в муниципальные депутаты МО "Дворцовый округ" от КПРФ Дмитрия Чистова о признании голосования на участке №2180 недействительными.

На заседании стороны ознакомились с видеозаписью с подсчета голосов избирательной комиссией муниципального образования, рассказала ЗАКС.Ру представительница истца и юрист КПРФ Татьяна Дьячкова. По ее словам, на видеозаписи видно, что все четыре с лишним часа подведения итогов на столе в кадре лежит открытая пачка бюллетеней. Что это за бумаги и откуда они появились, на видео никто не поясняет, уточнила Дьячкова. Она добавила, что представивший видеозапись свидетель и член ИКМО "Дворцовый округ" с правом совещательного голоса Дмитрий Наумов тоже не смог сказать, что за бумаги в кадре. Также из видеозаписи ясно, что при подведении итогов никто не озвучивал цифры, которые позже оказались внесены в первые строчки итогового протокола, заявила юрист.

- Непосредственно на подсчете этого не было: никто не сверял общее число бюллетеней, выданное УИКу, никто не сверял количество бюллетеней проголосовавших вне УИКа, никто не сверял количество погашенных бюллетеней, - рассказала Дьячкова.

Она добавила, что рассмотрение дела продолжится 28 сентября.

Напомним, после голосования на муниципальных выборах 2019 года УИК №2180 не составила итоговый протокол. Тогда ИКМО решило сделать это за участковую комиссию. Дьячкова со ссылкой на законодательство в сфере выборов заявила, что муниципальный избирком не имел права подводить итоги за УИК - если участковая комиссия этого не сделала, то выборы должны были признать недействительными.

София Саттарова