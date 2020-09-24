Муниципал
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Муниципал

19:36

В суде при просмотре видео с подсчета голосов по "Дворцовому округу" обнаружились неизвестные бюллетени

фото ЗакС политика В суде при просмотре видео с подсчета голосов по "Дворцовому округу" обнаружились неизвестные бюллетени

Куйбышевский районный суд 24 сентября продолжил рассмотрение иска экс-кандидата в муниципальные депутаты МО "Дворцовый округ" от КПРФ Дмитрия Чистова о признании голосования на участке №2180 недействительными.

На заседании стороны ознакомились с видеозаписью с подсчета голосов избирательной комиссией муниципального образования, рассказала ЗАКС.Ру представительница истца и юрист КПРФ Татьяна Дьячкова. По ее словам, на видеозаписи видно, что все четыре с лишним часа подведения итогов на столе в кадре лежит открытая пачка бюллетеней. Что это за бумаги и откуда они появились, на видео никто не поясняет, уточнила Дьячкова. Она добавила, что представивший видеозапись свидетель и член ИКМО "Дворцовый округ" с правом совещательного голоса Дмитрий Наумов тоже не смог сказать, что за бумаги в кадре. Также из видеозаписи ясно, что при подведении итогов никто не озвучивал цифры, которые позже оказались внесены в первые строчки итогового протокола, заявила юрист.

- Непосредственно на подсчете этого не было: никто не сверял общее число бюллетеней, выданное УИКу, никто не сверял количество бюллетеней проголосовавших вне УИКа, никто не сверял количество погашенных бюллетеней, - рассказала Дьячкова. 

Она добавила, что рассмотрение дела продолжится 28 сентября.

Напомним, после голосования на муниципальных выборах 2019 года УИК №2180 не составила итоговый протокол. Тогда ИКМО решило сделать это за участковую комиссию. Дьячкова со ссылкой на законодательство в сфере выборов заявила, что муниципальный избирком не имел права подводить итоги за УИК - если участковая комиссия этого не сделала, то выборы должны были признать недействительными. 

София Саттарова

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

14 сентября, 15:57 Суд не стал отменять итоги муниципальных выборов на двух участках МО "Московская застава"

2 сентября, 20:13 Депутаты МО "Смольнинское" час не могли начать заседание из-за толпы посетителей

28 августа, 16:58 На жертву нападения в ИКМО "Новоизмайловское" составили протокол о нанесении побоев

19 августа, 14:36 Шишлов ждет уголовных дел против членов ИКМО, не выдающих мандаты победителям выборов

11 августа, 17:06 Горсуд признал незаконным бездействие по жалобе на насилие над членом ИКМО "Екатерингофский"

5 августа, 12:20 Суд прекратил рассмотрение иска об отмене результатов выборов в МО "Остров Декабристов"

29 июля, 21:10 МО "Московская застава": последний бой за итоги выборов

29 июля, 13:22 Дело об отмене результатов выборов в МО "Московская застава" отложили до сентября

13 июля, 14:34 В суд поступил иск об оспаривании итогов мунвыборов в МО "Остров Декабристов"

8 июля, 18:59 Суд отменил итоги мунвыборов на УИК №1280 - в совет МО "Московская застава" проходят оппозиционеры

Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
20:51 "Характер имеют, это хорошо": Горбачёв поддержал протесты в Белоруссии

20:22 "Клянется перед Всевышним": Выдвинувший Путина на Нобелевскую премию мира писатель объяснил свой поступок

20:21 Смольный показал Петербургу бюджет

19:55 Петербургские депутаты внимательно следят за транспортировкой "урановых хвостов"

19:52 Смольный намерен выдавать деньги на ремонт жилья ветеранов

19:36 Муниципал: В суде при просмотре видео с подсчета голосов по "Дворцовому округу" обнаружились неизвестные бюллетени

19:31 Юлия Аблец покидает комитет по молодежной политике Петербурга

19:06 Медиков из Госпиталя ветеранов войн снова переводят в "ковидарий" в "Ленэкспо"

18:32 Горсуд второй раз отправил на пересмотр дело об аресте члена УИК

18:30 Кому достались "молодежные" субсидии на 100 млн рублей

18:27 Собянин попросил 5 тысяч столичных компаний перевести своих сотрудников на удалёнку

17:59 Только один правитель поздравил Лукашенко с инаугурацией

17:31 Ефремова будет защищать один из лучших в РФ адвокатов, специализирующихся на ДТП

17:05 СК требует арестовать фигурантов дела о хищениях при реставрации консерватории в Петербурге

16:35 Мурашко: Тем, у кого выявили антитела к коронавирусу, нет нужды вакцинироваться

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru