Смольный намерен выдавать деньги на ремонт жилья ветеранов

Жилищный комитет подготовил поправки в петербургский Социальный кодекс, по которым ветеранам Великой Отечественной войны и жителям блокадного Ленинграда будут оплачивать ремонт жилья. Сейчас документ находится на антикоррупционной экспертизе.

Согласно поправкам, финансировать будут ремонт того жилья, в котором участник ВОВ или блокадник прописан. В документе уточняется, что деньги предоставят независимо от того, в какой форме собственности находится жилье. Также деньги на ремонт планируют выдавать членам семей погибших участников войны и блокадников.

При этом, если отремонтировать надо квартиру, которую выдали по президентской программе обеспечения жильем участников ВОВ, то деньги не дадут. Мера поддержки является дополнительной и будет выплачиваться "в пределах средств" городского бюджета, уточняется в документе.

Если проект успешно пройдет чтения в Законодательном собрании, он вступит в силу 1 января 2021 года.