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19:55

Петербургские депутаты внимательно следят за транспортировкой "урановых хвостов"

фото ЗакС политика Петербургские депутаты внимательно следят за транспортировкой "урановых хвостов"

На прошедшем сегодня заседании петербургской комиссии по экологии вновь был рассмотрен вопрос о транспортировке отходов урана из Германии в Россию, отчитались в ЗакСе.

Собравшиеся указали на обеспокоенность активистов и горожан, и ранее сетовавших на доставку в РФ опасных веществ.

Под руководством парламентария Марии Щербаковой учредили рабочую группу для детального рассмотрения ситуации.

В ходе дискуссии были заслушаны доклады различных ведомств, отчитавшихся в очередной раз о том, что все опасные грузы были ранее перенаправлены из Петербурга в Усть-Лугу.

Члены комиссии сошлись в итоге на том, что следует и далее продолжать мониторить складывающуюся экологическую обстановку в обоих регионах, а также утвердили план работы постоянной комиссии по экологии и природопользованию Заксобрания в октябре текущего года.

Некоторое время назад активисты Greenpeace провели в Усть-Луге очередную акцию против ввоза "урановых хвостов", вывесив баннер "Россия - не свалка" неподалеку от областного порта.

22 сентября в Усть-Лугу доставили порядка 900 тонн радиоактивных отходов.


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