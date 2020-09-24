Петербургские депутаты внимательно следят за транспортировкой "урановых хвостов"

На прошедшем сегодня заседании петербургской комиссии по экологии вновь был рассмотрен вопрос о транспортировке отходов урана из Германии в Россию, отчитались в ЗакСе.

Собравшиеся указали на обеспокоенность активистов и горожан, и ранее сетовавших на доставку в РФ опасных веществ.

Под руководством парламентария Марии Щербаковой учредили рабочую группу для детального рассмотрения ситуации.

В ходе дискуссии были заслушаны доклады различных ведомств, отчитавшихся в очередной раз о том, что все опасные грузы были ранее перенаправлены из Петербурга в Усть-Лугу.

Члены комиссии сошлись в итоге на том, что следует и далее продолжать мониторить складывающуюся экологическую обстановку в обоих регионах, а также утвердили план работы постоянной комиссии по экологии и природопользованию Заксобрания в октябре текущего года.

Некоторое время назад активисты Greenpeace провели в Усть-Луге очередную акцию против ввоза "урановых хвостов", вывесив баннер "Россия - не свалка" неподалеку от областного порта.

22 сентября в Усть-Лугу доставили порядка 900 тонн радиоактивных отходов.

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