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20:22

"Клянется перед Всевышним": Выдвинувший Путина на Нобелевскую премию мира писатель объяснил свой поступок

фото ЗакС политика "Клянется перед Всевышним": Выдвинувший Путина на Нобелевскую премию мира писатель объяснил свой поступок

Выдвинувший Владимира Путина на Нобелевскую премию мира писатель Сергей Комков обосновал свой поступок тем, что российский глава отличился внесением в Конституцию понятия "бог", а также помог другим странам в их борьбе с эпидемией коронавирусной инфекции, передает "МБХ медиа".

Литератор считает, что Путин является мировым лидером, оказавшим "не мифическую, а реальную" помощь 27 странам мира.

"[Направил] туда гуманитарную помощь, медикаменты, а в некоторые страны и медицинских работников, которые реально спасали жизни реальным людям. Таких людей у нас можно пересчитать на планете по пальцам", - пояснил Комков.

Другая причина, по которой Путина следует заявить на Нобелевскую премию мира, это то, что он включил понятие "бога" в обновленную Конституцию.

"Это было воспринято очень благоприятно со стороны всех религиозных организаций, конфессий и всех верующих людей в нашей стране. И не только в нашей стране, но и во всем мире. Потому что глава государства клянется на Конституции и теперь он фактически дает присягу не только светской власти, но и клянется перед Всевышним, что он будет выполнять законы и действовать по совести", - указал писатель.

Также он отозвался о выдвижении оппозиционера Алексея Навального на данный пост.

"Я считаю, что [Путин и Навальный] - две несопоставимые фигуры. Алексей Навальный, может быть, заслуживает другой награды или поощрения, но Нобелевская премия мира - особая категория мировой награды", - уверен Комков.

Комков заявил о том, что выдвинул российского главу в качестве претендента на Нобелевскую премию мира сегодня на конференции "Росбалта".

Кандидатуру Навального, в свою очередь, предложили международные ученые деятели.

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