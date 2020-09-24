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24 сентября, 21:34

Муниципалы потребовали вернуть бесплатный вход в парки Пушкина

фото ЗакС политика Муниципалы потребовали вернуть бесплатный вход в парки Пушкина

Многопартийный муниципальный совет города Пушкин 24 сентября единоглассно принял решение обратиться к директору государственного музея-заповедника "Царское село" Ольге Таратыновой из-за ситуации с Екатерининским и Александровским парком.

Обе рекреационные зоны 3 июля открылись после карантина, но с определенными ограничениями. В Екатерининском парке отменили "бесплатные часы" посещения по утрам и вечерам. Это возмутило не только туристов, но и жителей пригорода, которые через зеленую зону срезали путь от дома до работы. Кроме того, было сокращено время посещения Александровского парка и введен запрет на велосипедные и самокатные прогулки по его территории.

Инициативу об обращении к Таратыновой внесла депутат от КПРФ Дарья Баранова. В тексте решения она прописала необходимость обеспечить бесплатное посещение Александровского парка для всех граждан и сделать вход в Екатерининский парк бесплатным для всех с 7:00 до 9:00 и с 18:00 до 22:00, а для инвалидов и родителей с колясками - в течение всего дня.

Также было решено, что глава города Пушкин, единоросс Николай Гребенев обратится к губернатору Петербурга Александру Беглову с просьбой оказать финансовую поддержку ГМЗ "Царское село", который летом 2020 года пострадал из-за отсутствия зарубежных туристов. Присутствовавший на заседании депутат ЗакСа от "Единой России" Юрий Бочков рассказал, что члены городского парламента уже направляли аналогичное обращение в министерства финансов и культуры.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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