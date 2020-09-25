Дрозденко отправится в Минск на "переговоры на самом высоком уровне"

Делегация правительства Ленобласти во главе с региональным руководителем Александром Дрозденко сегодня намеревается посетить Минск для того, чтобы подискутировать с местными властями о кооперации в сфере агропромышленности, делится "Интерфакс".

"В столице Беларуси у губернатора Ленинградской области запланированы встречи и переговоры на самом высоком уровне", - цитирует агентство выдержку из сообщения пресс-службы областной администрации.

Среди членов делегации будут представители региональных отраслей, сотрудничество с которыми в Белоруссии уже идёт или может быть потенциально интересным: АПК, транспорт, пищепром, ЖКХ.

Ранее стороны договорились пролонгировать договоры поставок автобусов, тракторов, лифтов в 47 регион, а также взаимодействовать в части туризма и молодежной политики.