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10:47

Коронавирус выявлен у более 7 тысяч россиян: в Петербурге - плюс 224 заболевших

фото ЗакС политика Коронавирус выявлен у более 7 тысяч россиян: в Петербурге - плюс 224 заболевших

На территории России за минувшие сутки выявлено 7212 новых случаев коронавирусной инфекции - это максимальный показатель за последние три месяца, информирует оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19. За сутки умерли 108 человек, а излечились 4 317 человек.

Общее число выявленных случаев в России с начала пандемии достигло 1 136 048. За все время умерли 20 056 человек, выздоровели 934 146 заразившихся.

В Петербурге - плюс 224 новых заболевших (всего - 41 798), излечились ещё 210 пациентов (всего - 28 461), а погибли - 19 (всего - 2858).

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